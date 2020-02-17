Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

Встреча испанских футбольных клубов «Сельты» и «Реала» закончилась с результатом 2:2 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

У «Сельты» отметились Федор Смолов, который забил год на 7-й минуте, и Санти Мина (86-ая), у соперников — Тони Кроос (52-ая) и Серхио Рамос с пенальти (65-ая).

На своей странице в соцсети Instagram Смолов написал, что остался доволен первым голом за «Сельту» и результатом всего матча.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата. Столичный клуб в 24 турах набрал 53 очка. «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 21 очков в 24 турах.

30-летний Смолов на правах полугодичной аренды перешел из «Локомотива» в испанскую «Сельту» в феврале 2020 года. При этом клуб из города Виго имеет право выкупить нападающего после окончания сезона. Первый матч за испанский клуб россиянин сыграл 2 февраля, тогда «Сельта» проиграла «Валенсии» со счетом 0:1.

Источник: Газета Известия