Гол с пенальти принес «Манчестер Юнайтед» вторую победу в нынешнем сезоне АПЛ

14 сентября 2019     17
Гол с пенальти принес «Манчестер Юнайтед» вторую победу в нынешнем сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Лестер» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Судьбу матча решил эпизод на седьмой минуте. За нарушение на форварде манкунианцев Маркусе Рашфорде был назначен пенальти, который четко реализовал сам пострадавший. В оставшееся время матча у обеих команд были шансы отличиться, но счет остался неизменным.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» с восемью очками расположился на четвертом месте в чемпионате. В активе «Лестера» столько же баллов, команда уступает «красным дьяволам» по дополнительным показателям и находится на пятой строчке.

В следующем туре МЮ 22 сентября на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Лестер» днем ранее примет «Тоттенхэм».

Источник: Лента.Ру

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