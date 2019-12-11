Гонщик Сироткин оценил шансы Хэмилтона побить рекорд Шумахера

Гонщик «Мерседеса» Льюис Химилтон, ставший шестикратным чемпионом мира «Формулы-1», не упустит возможность догнать Михаэля Шумахера по количеству титулов.

Об этом «Известиям» рассказал экс-пилот «Уильямса» Сергей Сироткин.

Российский спортсмен назвал победу британца «закономерной и логичной», подчеркнув, что Льюис очень уверенно выступает в последние годы.

«Если говорить про рекорд Михаэля, то пока команда «Мерседес» находится в очень хорошей форме, и, я думаю, это позволит Хэмилтону получить машину, способную выиграть в 2020 году и сравняться с Шумахером по количеству титулов (семь. — Ред.)», — заявил он.

Однако в том, что Хэмилтон побьет рекорд легендарного немца, Сироткин не уверен.

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Источник: Газета Известия