Гонщик Сироткин оценил шансы Хэмилтона побить рекорд Шумахера

11 декабря 2019     18
Гонщик Сироткин оценил шансы Хэмилтона побить рекорд Шумахера

Гонщик «Мерседеса» Льюис Химилтон, ставший шестикратным чемпионом мира «Формулы-1», не упустит возможность догнать Михаэля Шумахера по количеству титулов.

Об этом «Известиям» рассказал экс-пилот «Уильямса» Сергей Сироткин.

Российский спортсмен назвал победу британца «закономерной и логичной», подчеркнув, что Льюис очень уверенно выступает в последние годы.

«Если говорить про рекорд Михаэля, то пока команда «Мерседес» находится в очень хорошей форме, и, я думаю, это позволит Хэмилтону получить машину, способную выиграть в 2020 году и сравняться с Шумахером по количеству титулов (семь. — Ред.)», — заявил он.

Однако в том, что Хэмилтон побьет рекорд легендарного немца, Сироткин не уверен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Теперь займусь развитием молодежи»

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Форвард «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Форвард «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

02:24 Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати стал самым молодым голеадором в истории Лиги чемпионов. @fcbarcelona Twitter Об этом …


Гонщик Сироткин оценил шансы Хэмилтона побить рекорд Шумахера
Гонщик Сироткин оценил шансы Хэмилтона побить рекорд Шумахера

Гонщик «Мерседеса» Льюис Химилтон, ставший шестикратным чемпионом мира «Формулы-1», не упустит возможность догнать Михаэля Шумахера по количеству титулов. Об этом …


«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» крупно проиграл лиссабонской «Бенфике» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Об этом …


Более 13 тысяч севастопольских детей-льготников получат подарки к Новому году
Более 13 тысяч севастопольских детей-льготников получат подарки к Новому году

В районных управлениях соцзащиты населения 10 декабря началась выдача новогодних подарков детям льготных категорий. «В этом году закуплено 13 тысяч …


Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты