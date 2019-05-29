Госдеп назвал последствия для Турции за покупку С-400

Если Турция завершит покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, США не будут поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35 и прекратят участие турецкой стороны в процессе их производства. Об этом 29 мая сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Мне кажется, я ясно и откровенно говорила, как и госсекретарь [Майк Помпео], что <…> наша позиция остается прежней. Турция столкнется с чрезвычайно реальными и негативными последствиями, если завершит покупку С-400. Эти последствия включают приостановку приобретения F-35 и участия в программе их промышленного производства», — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, Ортэгус подчеркнула, что Вашингтон введет санкции по закону «О противодействии противникам Америки» CAATSA.

Москва и Анкара заключили сделку о поставках С-400 «Триумф» в 2017 году.

США неоднократно заявляли о своем недовольстве приобретением страной — членом НАТО российских систем ПВО и угрожали Турции «серьезными последствиями».

22 мая стало известно, что Вашингтон дал Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от С-400 и закупить американские системы Patriot.

Турецкие СМИ назвали совсем иные причины недовольства США.

Источник: Газета Известия