Госдеп назвал причину ударов по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке

30 декабря 2019     20
Госдеп назвал причину ударов по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке

США нанесли удары по пяти объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке по причине невыполнения Багдадом обязательств по защите американских военных. Об этом пишет «РИА Новости» в понедельник, 30 декабря, со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента.

«Это их обязанность и долг защищать нас, но они не сделали этого», — отметил высокопоставленный представитель.

Он подчеркнул, что военные США находятся на территории Ирака по приглашению правительства страны, которое обязано обеспечить гостям защиту.

29 декабря Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.

По словам представителя американского министерства обороны Джонатана Хоффмана, удары имели точечный характер и оборонительные цели и были нанесены «после неоднократных атак «Хезболлы» на базы в Ираке», где размещены американские военные в числе коалиционных сил операции «Непоколебимая решимость».

В последние несколько лет бойцы ливанского движения «Хезболла» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с боевиками. Организация запрещена в США, Израиле и Евросоюзе.

Террористами «Хезболлу» также признали члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Россия считает движение законной общественно-политической силой.

Источник: Газета Известия

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