Госдеп рекомендовал американцам отказаться от путешествий

20 марта 2020     11
Госдеп рекомендовал американцам отказаться от путешествий

Государственный департамент США призвал американских граждан воздержаться от поездок за рубеж на фоне развития эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте бюро по консульским вопросам в четверг, 19 марта.

«Если вы решитесь на международную поездку, ваши планы могут быть очень серьезно нарушены, и вам, возможно, придется остаться вне Соединенных Штатов на неограниченное время», — предупреждает Госдеп.

Кроме того, находящимся за границей гражданам США предписывается незамедлительно вернуться на родину во избежание задержки пребывания на неопределенный срок в зарубежных регионах, где наблюдается нестабильная эпидемиологическая обстановка.

Всем путешественникам из США предлагается зарегистрироваться на специальном ресурсе, позволяющем отследить их местонахождение в случае чрезвычайной ситуации. Для тех, кто решился самостоятельно покинуть страну, американские власти предлагают самостоятельно распланировать свою поездку, не опираясь на помощь правительства Соединенных Штатов.

В ночь на 21 марта США и Канада закроют границы с целью предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

17 марта американские власти приняли меры по дополнительному контролю на приграничной зоне с Мексикой на фоне пандемии COVID-19.

Источник: Газета Известия

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