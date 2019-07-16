Госдеп США заявил о намерениях сохранить хорошие отношения с Москвой

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время визита в Кишинев заявил, что Вашингтон намерен сохранить хорошие отношения с Москвой.

По его словам, белый дом хотел бы найти области сотрудничества с Россией, которых достаточно много на глобальном уровне. «Мы хотели бы укрепить наш диалог, и это еще одна причина, по которой я нахожусь в регионе, — цитирует высокопоставленного американского дипломата «РИА Новости».

По оценке Хэйли, Москва и Вашингтон могли бы вести переговоры в области борьбы с терроризмом. Кроме того, по его словам, американская сторона готова обсуждать сферы, в которых есть конфликт интересов.

Дэвид Хейл посетил Кишинев с двухдневным визитом. Замгоссекретаря встретился с официальными лицами республики, чтобы обсудить усилия нового правительства по осуществлению конструктивных реформ и поддержку США для сосредоточения внимания властей на мерах по борьбе с коррупцией.

8 июня парламенту Молдавии удалось преодолеть трехмесячный кризис. Поддерживающая президента Партия социалистов договорилась с блоком Acum выступить против демократов. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а главой кабмина — Майя Санду.

Сразу после этого представители Демократической партии Молдавии обратились в Конституционный суд. Инстанция объявила решения выше указанной коалиции неконституционными, временно отстранив Игоря Додона от обязанностей президента, чтобы Павел Филип, возглавлявший на тот момент правительство, подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

14 июня стало известно, что правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом решило уйти в отставку.

Источник: Газета Известия