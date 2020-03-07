Госдеп США подтвердил присутствие четырех россиян на Grand Princess

Госдепартамент США официально подтвердил посольству РФ присутствие четырех россиян на лайнере Grand Princess, находящегося на карантине в порту Калифорнии после обнаружения коронавирусной инфекции на его борту. Об этом российское дипведомство сообщило в Facebook 7 марта.

Отмечается, что сотрудники посольской миссии находятся в постоянном контакте с представителями компетентных американских органов. Проводится работа по установлению прямой связи с россиянами, оказавшимися на карантинном круизном судне.

Ранее пресс-служба круизной линии Princess Cruises опубликовала информацию о карантине на корабле, на котором оказались четверо россиян. Все они являются членами экипажа лайнера.

Накануне вице-президент США Майк Пенс рассказал, что по результатам тестирования на корабле был зафиксирован 21 положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2.

В настоящее время на лайнере Grand Princess находятся 3533 человека: 2422 пассажира и 1111 членов экипажа. Представители Princess Cruises объявили, что будут обновлять информацию о развитии событий по мере ее поступления на официальном сайте.

Проверка на инфекцию нового типа была организована после смерти пожилого гражданина США от респираторного заболевания в одной из больниц штата Калифорния. Было установлено, что он путешествовал на данном судне в период с 11 по 21 февраля, следовавшем по маршруту Хило (штат Гавайи)–Энсенадаво (Мексика).

Стало известно, что в штате Нью-Йорке зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом. В Калифорнии число инфицированных увеличилось до 53, был введен режим ЧС.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной инфекцией нового типа, была зафиксирована в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Всего в мире заболевание подтверждено у 98 192 человек, из которых 80 711 инфицированных — на территории КНР.

Источник: Газета Известия