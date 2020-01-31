Госдеп частично эвакуирует дипломатов и членов их семей из Китая

Госдепартамент США разрешил частичную эвакуацию сотрудников американского посольства в Пекине и консульствах в КНР в связи с эпидемией короновируса. Об этом в четверг, 30 января, сообщает издание Axios.

По его данным, уведомление о «санкционированном отъезде» распространяется на всех сотрудников в посольстве США в Пекине и генконсульствах в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне, присутствие которых не является необходимым для работы этих дипредставительств.

Ранее в этот президент США Дональд Трамп объявил о создании специальной группы, которая будет заниматься вопросами, связанными с борьбой против распространения коронавируса нового типа. Ее возглавит министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

В начале недели США эвакуировали около 200 сотрудников своего консульства из Уханя, а также членов их семей и других американских граждан.

Вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV началась в конце декабря прошлого года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. По данным на 30 января в КНР из-за заболевания умерли 170 человек, число зараженных достигло 7771. Вылечилось около 170 людей.

Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового вида коронавируса в Китае медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: Газета Известия