Госдолг Украины в сентябре вырос почти до $83 млрд

Госдолг Украины по итогам сентября увеличился на 1% и приблизился к $83 млрд. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе украинского минфина.

В ведомстве отметили, что сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте уменьшилась на 69,44 млрд, а в долларовом выросла на 1,02 млрд.

Таким образом, на 30 сентября госдолг Украины составил $82,95 млрд.

15 сентября глава украинского минфина Оксана Маркарова сообщила, что в 2020 году страна планирует взять в долг 380 млрд гривен (более $15,4 млрд). Средства направят на погашение госдолга, так как к следующему году его уровень к ВВП республики должен составить 46,7%.

Источник: Газета Известия