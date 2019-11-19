Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 19 ноября.

«Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории страны. Он уточнил, что законопроект устанавливает требования к сырью и материалам, а также предусматривает поддержку производителей и защиту потребителей от подделок.

За счет создания новых рабочих мест виноградарство сыграет серьезную роль в развитии экономики страны.

Проект закона дает определения 80 основным понятиям в сфере виноградарства и виноделия, включая «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградное насаждение», «виноградник» и т. д.

С целью предотвращения производства контрафактной и поддельной продукции документ также закрепляет технологические правила производства и требования к маркировкам на этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя. Все напитки, содержащие ложную информацию, будут считаться фальсификатом.

На этикетках напитков крепостью выше 22% должно быть указано, что такие напитки не являются вином. Их продажа в торговых залах должна быть отделена от вина, а размещение российского вина — сопровождаться надписью «Вино России».

Законопроектом также вводится обязательное декларирование урожая винограда.

К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, занимающиеся производством, первичной и последующей переработкой продукции виноградарства и виноделия.

На садоводов и огородников закон не распространится.

18 ноября журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, заявил, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.

Источник: Газета Известия