Госдума приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности в РФ

9 июля 2019     25
Госдума приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности в РФ

Госдума во вторник, 9 июля, в ходе пленарного заседания приняла закон, согласно которому люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что документ также предусматривает возможность регистрации автомобиля с правом на бесплатную парковку на местах для инвалидов вне зависимости от региона России через заявление на портале госуслуг.

«После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пенсионный Фонд России будет безвозмездно осуществлять предоставление указанных сведений в электронной форме с использованием единых форматов. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности. Согласно тексту документа, предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) в электронном виде без участия инвалидов.

Источник: Газета Известия

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