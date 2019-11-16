Госдума рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах внес на рассмотрение Госдумы парламент Северной Осетии.

Документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Проект предполагает внесение изменений в 114-ю статью Трудового кодекса и предлагает установить минимальную месячную зарплату на уровне не ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Инициатива затронет медработников, педагогов и госслужащих, работающих в сфере культуры.

Деньги на реализацию проекта предлагается брать из доходов, увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста ВВП и производственной сферы.

В Липецкой области в 2020 году работникам бюджетной сферы увеличат должностные оклады на 5,8%. На эти цели в проекте регионального бюджета предусмотрено более 730 млн рублей.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин дал ряд распоряжений, более известных как «майские указы». Они, в частности, предусматривают увеличение зарплат бюджетников, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест до 2020 года.

В сентябре сообщалось, что в Омской области на повышение зарплат бюджетникам направят 2,5 млрд рублей, в Липецкой области в 2020 году на те же цели направят порядка 1 млрд.

Источник: Газета Известия