Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ

9 января 2020     20
Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование жилым помещением. Текст опубликован на сайте нижней палаты парламента в четверг, 9 января.

Автором законопроекта стал депутат Госдумы Андрей Кузьмин (ЛДПР). В пояснительной записке уточняется, что инициатива связана с наступающей годовщиной 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. По мнению автора, «необходимо отдать дань уважения и закрепить в законе, касающиеся всех оставшихся в живых участников, <…> льготы».

Так, предлагается освободить ветеранов от оплаты за пользование и содержание жилых помещений, взносов на капитальный ремонт, платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) независимо от жилищного фонда.

Автор уточняет, дополнительные расходы федерального бюджета в 2020 году составят 577,5 млн руб.

В конце декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил необходимость подумать над дополнительной поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны в юбилейном, 2020 году.

Источник: Газета Известия

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