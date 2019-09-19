Госпитализированы раненные северокорейцами российские пограничники

19 сентября 2019     18
Госпитализированы раненные северокорейцами российские пограничники

Четверо российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских браконьеров, госпитализированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

«Раненные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на вертолете доставлены в лечебные учреждения Владивостока, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что один из россиян получил сквозное огнестрельное ранение, двух пограничников прооперировали. Их состояние оценивается как стабильное.

17 сентября в ФСБ России сообщили о столкновении пограничников с экипажем шхуны браконьеров из КНДР: в результате нападения корейцев трое российских военных получили ранения разной степени тяжести. В МИД России заявили, что в связи с инцидентом вызовут к себе временного поверенного в делах КНДР в РФ.

Осмотровое судно пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружило в Японском море две шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Сообщается, что экипаж обоих кораблей задержан: на одном из них было 45 человек, на другом — 21.

Источник: Лента.Ру

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