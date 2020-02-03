Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

3 февраля 2020     19
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших. Об этом в Twitter сообщает агентство «Синьхуа».

По данным издания, клинику возвели по той же модели, что и госпиталь «Сяотаншань» в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией.

Медучреждение начали строить 24 января. Изначально работы планировалось завершить за шесть дней. Площадь больницы составляет 25 тыс. кв. м, она рассчитана на тысячу пациентов.

Назначение в больницу получили уже около 1,4 тыс. военных медиков, которые начнут лечить пациентов с понедельника, 3 февраля.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 13 тыс. случаев заражения, 304 человека скончались. Также стало известно о первом зарегистрированном случае смерти за пределами КНР. 44-летний мужчина скончался на Филиппинах.

В России выявлено два случая заболевания — в Тюменской области и Забайкальском крае. Власти РФ внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая. Россиян будут эвакуировать из КНР. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

Источник: Газета Известия

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