Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме

Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме Источник: Лента.Ру



Города Крыма войдут в Международную ассоциацию Международная ассоциация античных городов должна появиться в апреле. В неё намерены войти 13 стран. Они объединятся на основе аналогичной российской …



Россияне не знают, что такое инфляция, но они ее чувствуют на своем кошельке Большинство россиян не смогли объяснить причину роста цен, дать правильное определение инфляции или не знают, что это такое (62%). Об …



В Севастополе военные добиваются, чтобы службу при Украине включили в стаж В Севастополе проходит выездное совещание представителей Министерства труда и социальной защиты России и Пенсионного фонда. Главная тема – пенсионное обеспечение …

