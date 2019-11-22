Гость на свадьбе поглумился над молодоженами и довел незнакомца до истерики

Житель английского города Лидс, графство Западный Йоркшир, заказал в онлайн-магазине Amazon книгу и нашел внутри заготовленную речь шафера на свадьбе. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Рис Гвейн (Reece Wane) вспоминает, как из исторической книги про рыцарей Тевтонского ордена, которую он купил за 6,5 фунта стерлингов (около 535 рублей), выпали два листа размера A4. На бумаге была напечатана речь шафера ко дню свадьбы Тома Флетчера (Tom Fletcher) и его невесты Беки (Becky). Неизвестно, когда и где прошла церемония, и состоялась ли она вовсе.

Гвейн признался, что прочитанное им письмо изрядно его повеселило. «Оно такое утонченное, в нем использовано так много классического британского юмора, — рассказывает он. — Когда мы с Молли его нашли, мы не могли перестать смеяться. Возможно, шафер забыл, куда положил листки. Если свадьба еще не состоялась, я хочу вернуть ему это письмо. Он много сил вложил в него».

Речь начинается с шутки, обращенной к невесте: «Если кто-то из присутствующих в этот момент испытывает тревогу, тошноту и нервозность, а также пытается представить, что его ждет впереди, то это, вероятно, потому что ты вышла замуж за Тома Флетчера». Также шафер глумится над тем, как танцует жених, и сравнивает его с главным персонажем британского комедийного сериала «Офис» Дэвидом Брентом.

Автор письма также подчеркнул, что, как правило, речь шафера, — «худшие пять минут в жизни жениха», после чего обратился к невесте и пошутил, что ее «худшие пять минут в жизни, вероятно, произойдут сегодня ночью». Под конец своего монолога он произнес трогательный тост с пожеланиями и поздравил молодожен с радостным событием.

В июле сообщалось, что в шотландском округе Западный Лотиан семилетний мальчик выступил с поздравительной речью на свадьбе матери и рассмешил гостей. Он рассказал интимную подробность из жизни новобрачных.

Источник: Лента.Ру