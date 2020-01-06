Государственные учреждения в Канберре закрылись из-за смога от пожаров

Государственные учреждения, музеи, детские сады и развлекательные центры приостановили свою работу в столице Австралии городе Канберра из-за сильного смога от лесных пожаров. Об этом в понедельник, 6 января, сообщил телеканал SBS News.

Отмечается, что была прекращена работа национального агентства по чрезвычайным ситуациям, расположенного в австралийской столице, а сотрудникам департамента внутренних дел было приказано держаться подальше от штаб-квартиры в течение 48 часов. Министерство здравоохранения Австралии перевело своих сотрудников в офисы в других городах, а детские сады, магазины, музеи и развлекательные центры в Канберре прекратили свою работу.

Ранее, 2 января, стало известно, что аварийные службы штата Виктория в Австралии начали масштабную эвакуацию граждан в связи с лесными пожарами.

На тот момент в штате Виктория оставались нелокализованными 50 пожаров, при этом 4 тыс. человек оказались заблокированы огнем в городе Маллакуте. Для их эвакуации в регион прибыли военные вертолеты, также людей эвакуируют по морю.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что федеральное правительство окажет гражданам любую необходимую помощь.

Источник: Газета Известия