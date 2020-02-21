Государство продало фирму «Мелодия»

Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия». Об этом 21 февраля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу звукозаписывающей фирмы.

«По результатам аукциона, проведенного 7 февраля 2020 года, 100% акций АО «Фирма Мелодия» были приобретены у Росимущества компанией «Формакс», владельцем информационных сервисов», —говорится в сообщении.

Пиар-директор «Мелодия» Карина Абрамян выразила уверенность, что каталог «Мелодии», насчитывающий более 240 тыс. записей, будет сохранен и интегрирован в «бизнес-модель нового владельца». Она подчеркнула, что смена акционера не помешает компании продолжить работу по оцифровке архива, изданию музыкальных альбомов, а также пополнению и сохранению своей уникальной фонотеки.

По данным газеты «Ведомости», стоимость сделки составила 329,6 млн рублей при первоначальной стоимости 320 млн руб. Аукцион был организован «ВЭБ капиталом» и к участию в нем были допущены два участника — ООО «Формакс» и ООО «Студия Союз».

Звукозаписывающая фирма «Мелодия» была основана в 1964 году и до начала 1990-х годов была единственной звукозаписывающей компанией в России. В фонотеке компании есть около 240 тыс. аудиопроизведений, которые записаны на жестких дисках, виниловых пластинках и других носителях — записи эстрадных исполнителей и классиков советской эпохи. Сообщается, что «Мелодии» также принадлежат два здания — на Карамышевской набережной и Тверском бульваре в Москве.

Так, в 2018 году «Мелодия» представила запись оперы «Пиковая дама», ставшей дебютом советского и российского оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Источник: Газета Известия