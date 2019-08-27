Готовность номер два: когда робот Федор приступит к работе на МКС

Робот Федор приступит к своим обязанностям не раньше 29 августа, рассказал «Известиям» источник в ракетно-космической отрасли. Это также следует из предварительного плана работ на МКС (есть в распоряжении «Известий»). Пока андроид ещё не попал в зону Международной космической станции, так как во вторник только началась разборка бытового отсека, который освободили от грузов. На фоне событий со стыковкой корабля «Союз МС-14», на борту которого находился робот Федор, развернулась любопытная история. Гендиректор РКС Андрей Тюлин, 26 августа отправленный СМИ в отставку, вернулся к своим обязанностям уже через два с половиной часа. «Известия» разбирались, ждут ли отрасль кадровые перестановки.

Удачный заход

Корабль «Союз МС-14» 27 августа 2019 года в 06:08 мск успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Стыковка прошла на удивление гладко.

Через 23 минуты 7 секунд после старта прямой трансляции оператор произнес долгожданную фразу «Есть касание», а еще через 12 секунд — «Есть захват». Далее включился привод стыковочного механизма, стягивающего объекты.

Согласно технологии стыковки, проходящей по схеме «Шпиль-конус», расположенная на «Союзе-МС-14» штанга с защелками вошла в приемное гнездо стыковочного узла агрегатного отсека. Затем началось так называемое стягивание корабля со станцией. Со скоростью 1 мм в секунду 400-миллиметровая штанга за 400 секунд вошла в стыковочный узел агрегатного отсека с усилием в 20 т. Таким образом была обеспечена полная герметичность соединения «Союза» и МКС. Завершилась эта операция установлением механических стяжек между кораблем и станцией.

На корабле «Союз МС-14» на станцию прибыло 670 кг сухих грузов. Это продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа, а также научное и медицинское оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, и экзоскелет для космонавта, в котором он будет проводить эксперименты с роботом Федором. Научное оборудование включает укладки для проведения космических экспериментов: «Биоплёнка», «Микровир», «Магнитный 3D-биопринтер», «УФ атмосфера» и «Каскад».

Поэтому до робота Федора, как рассказал «Известиям» Евгений Дудоров, космонавты доберутся только 29 августа. В среду они освободят бытовой отсек, в четверг дойдут до спускаемого аппарата и перенесут Федора в российский сегмент МКС. По новому плану с роботом будут работать 29, 30, 31 августа и 1, 2 сентября.

«Известия» ознакомились с предварительным планом работы на МКС до 6 сентября:

28.08 — Разгрузка бытового отсека (бо), извлечение задающего устройства копирующего типа, его проверка, сборка и подготовка к работе.

29.08 — Разгрузка спускаемого аппарата (са), перенос робота на МКС.

30.08 — Установка робота в служебном модуле, выполнение одного-двух сеансов операций.

31.08-01.09 — Выполнение одного-двух сеансов операций.

02.09 — Укладка робота в спускаемый аппарат, подготовка к спуску на Землю.

06.09 — Отстыковка и возвращение на Землю.

Пристыковаться к МКС космическому кораблю «Союз МС-14» удалось со второй попытки. Первая — неудачная — состоялась 24 августа. «Союз МС-14» с Федором на борту штатно стартовал с космодрома Байконур. В начале полета робот рапортовал о перегрузках и рассказывал об отделении головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты. Но произошедшее далее заставило андроида замолчать на несколько суток. МС-14 не смог состыковаться с МКС. Корабль находился в штатной закрутке вокруг международной космической станции, ожидая вступления в силу «плана Б».

Как писали «Известия», перед роботом Федором поставлено шесть секретных задач на МКС. С андроидом полетело задающее устройство копирующего типа в ложементе, — это шлем и что-то вроде упрощенного экзоскелета. Также есть набор кабелей для подключения — силовой и информационный. Ими Федора соединят с человеком, ноутбуком и батареей. У робота есть свои датчиковые системы, — он будет получать информацию от них, собирать ее и озвучивать. Андроид абсолютно полнофункциональный, впервые в истории космонавтики машина отправилась в космос не как груз, а как член экипажа.

Кадровые нестыковки

За день до повторной стыковки «Союза», 26 августа, СМИ со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса опубликовали сообщения о том, что отправлен в отставку генеральный директор РКС Андрей Тюлин. Однако через два с половиной часа была размещена информация противоположного содержания: «Роскосмос подписал новый контракт с Тюлиным на продолжение деятельности на посту главы РКС».

Тем не менее, как выяснили «Известия», уведомление, в котором Андрею Тюлину сообщается о том, что с ним не продлят контракт, действительно существует. Подписано оно председателем совета директоров АО «Российские космические системы» Юрием Урличичем, рассказал «Известиям» источник в ракетно-космической отрасли.

Впрочем, по информации другого собеседника «Известий», продление контракта будет не долгим. После окончания авиационно-космического салона МАКС Тюлина все же собираются отправить в отставку.

Как рассказал еще один источник «Известий», в настоящий момент рассматривается чуть ли не шесть кандидатов на замещение должности гендиректора РКС. Фамилия Андрея Тюлина присутствует в этом списке. Утверждать кандидата должен совет директоров, время проведения заседания пока не назначено. Поэтому пока, скорее всего, Андрей Тюлин будет исполняющим обязанности до момента выбора нового генерального, отмечает источник «Известий». Тем не менее в день официального открытия аэрокосмического салона МАКС в Жуковском он присутствовал в павильоне Роскосмоса и принимал Владимира Путина на стенде РКС.

Вторым в списке кандидатов на замещение должности гендиректора РКС называют Александра Романова. В настоящее время он занимает пост заместителя гендиректора по науке в ЦНИИмаш — головном научно-исследовательского институте «Роскосмоса». Это учреждение считается основным аналитическим центром госкорпорации с широким спектром задач — от проектирования концепции и долгосрочных перспектив развития ракетно-космической техники до конкретных технологических разработок и их конверсии в интересах других отраслей. В структуру института входит и Центр управления полетами. О Романове говорят, что он человек, погруженный в науку, отмечает собеседник «Известий». Впрочем, сейчас Андрей Тюлин всё же в должности. То есть повторная стыковка и для него была успешной.

Источник: Газета Известия