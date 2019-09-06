Грабитель ворвался в дом и приготовил себе завтрак

6 сентября 2019     23
Грабитель ворвался в дом и приготовил себе завтрак

В американском городе Тампа, штат Флорида, грабитель ворвался в дом одного из местных жителей и приготовил себе завтрак. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

По данным полиции, злоумышленник проник в жилище американца около четырех утра по местному времени во вторник, 3 сентября. Пожелавший остаться неизвестным житель дома проснулся, спустился на кухню и обнаружил, что грабитель приготовил себе завтрак. Взломщик ничуть не смутился и заявил хозяину, чтобы он «шел дальше спать».

Американец вызвал полицию. После этого злоумышленник убежал. Его поймали по горячим следам в лесу неподалеку от места преступления и арестовали.

Полицейские идентифицировали грабителя как 19-летнего морпеха Гэвина Крима (Gavin Crim). В отчете об аресте сказано, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

5 сентября сообщалось об американском преступнике, оставившем на месте преступления телефон с личными фотографиями. Благодаря этому полицейские сумели быстро отыскать его.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе выбирают 50 самых дружных дворов
В Севастополе выбирают 50 самых дружных дворов

Победители конкурса получат от 0,5 до 2,5 миллионов рублей на благоустройство. Сегодня в Севастополе определят 50 победителей конкурса «Самый дружный …


В Севастополе не будет туалетов по 4,5 млн рублей
В Севастополе не будет туалетов по 4,5 млн рублей

Закупку отменил Михаил Развожаев. «Кончено, за всем объёмом закупок я лично не могу уследить. Но, естественно, эта закупка была сегодня …


Как в Севастополе шла подготовка к выборам в Заксобрание?
Как в Севастополе шла подготовка к выборам в Заксобрание?

Бюллетени для единого дня голосования сегодня развезли по участковым избирательным комиссиям. Под охрану их взяли полицейские. Но не все приготовления …


Участницу первой обороны Севастополя перезахоронят на Братском кладбище
Участницу первой обороны Севастополя перезахоронят на Братском кладбище

Захоронение неизвестной женщины в военной форме было обнаружено во время реконструкции на бывшем 4-м бастионе Исторического бульвара. Предположительно, это жительница …


Грабитель ворвался в дом и приготовил себе завтрак
Грабитель ворвался в дом и приготовил себе завтрак

В американском городе Тампа, штат Флорида, грабитель ворвался в дом одного из местных жителей и приготовил себе завтрак. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты