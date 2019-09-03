Гражданку Китая оштрафовали за ввоз 15 кг огурцов в Благовещенск

3 сентября 2019     19
Гражданку Китая оштрафовали за ввоз 15 кг огурцов в Благовещенск

Инспектор управления Россельхознадзора по Амурской области в пункте пропуска «Благовещенск» на пассажирском направлении в ручной клади гражданки Китая выявил подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска — около 15 кг свежих огурцов неизвестного происхождения. Женщина не смогла предоставить сопроводительные документы.

В отношении иностранки составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении штрафа, проведена профилактическая работа, передает asn24.ru.

На российско-китайской границе в Благовещенске регулярно задерживают нарушителей, которые пытаются ввезти в Россию специи, орехи и крупы, а также семена.

Источник: Газета Известия

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Гражданку Китая оштрафовали за ввоз 15 кг огурцов в Благовещенск
Гражданку Китая оштрафовали за ввоз 15 кг огурцов в Благовещенск

Инспектор управления Россельхознадзора по Амурской области в пункте пропуска «Благовещенск» на пассажирском направлении в ручной клади гражданки Китая выявил подкарантинную …



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