Границы объектов культурного наследия утвердили в Казани

Границы територий объектов культурного наследия согласовали в Казани. Это позволит предотвратить застройку и сохранить характеристики старинных зданий и территорий.

Список утвержден комитетом по охране объектов культурного наследия Татарстана. В него вошли 15 памятников. К ним относятся церковь Богоявления, ансамбль Казанского университета, мечеть Марджани, минаретное завершение Ново-Слободской мечети, а также дом Каретникова, дом губернатора на улице Кремлевской и Апанаевская мечеть. Об этом сообщает InKazan.ru.

В границах объектов культурного наследия запрещено капитальное строительство. Также нельзя искажать традиционные характеристики сложившейся композиции застройки.

Источник: Газета Известия