Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

11 сентября 2019     14
Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке до конца года после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%, заявил глава финансовой организации Герман Греф. Он не назвал конкретные цифру и сроки, но пояснил, что речь идет о «небольшом снижении».

«Мы не так давно снизили ставки. Не могу сказать дату, но думаю, до конца года вполне возможно еще небольшое снижение», — цитирует Грефа ТАСС.

6 сентября Банк России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам.

Сбербанк 6 августа снизил ставки по ипотеке на 0,7 процентного пункта на основную линейку продуктов ипотечного кредитования.

Самая низкая ставка на покупку готового жилья у финансовой организации составляет 9,1% с учетом скидки для зарплатных клиентов и участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на сервисе «ДомКлик».

Источник: Газета Известия

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