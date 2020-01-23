Греф назвал главную болезнь планеты

Самым распространенным заболеванием в мире стала депрессия, мировых лидеров очень волнует эта тема. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф во время Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас находимся в переходе от эры Гутенберга в эру Цукерберга. Для всех является релевантным вопрос, как не потерять адекватность, как соответствовать технологиям, изменениям, как сохранять свои человеческие качества, потому что все испытывают информационную нагрузку», — констатировал он. Также Греф добавил, что на первое место выходить проблема личностной адаптации в цифровую среду.

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00:01 — 23 февраля 2019

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Осенью 2019-го, описывая человека будущего, глава Сбербанка говорил, что главным качеством личность станет высокая степень креативности. Вторым по важности качеством, по его словам, станет хорошо развитое системное мышление. Еще одним качеством, по мнению Грефа, должно стать умение достигать результатов

Источник: Лента.Ру