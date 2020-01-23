Греф назвал главную болезнь планеты

23 января 2020     10
Греф назвал главную болезнь планеты

Самым распространенным заболеванием в мире стала депрессия, мировых лидеров очень волнует эта тема. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф во время Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас находимся в переходе от эры Гутенберга в эру Цукерберга. Для всех является релевантным вопрос, как не потерять адекватность, как соответствовать технологиям, изменениям, как сохранять свои человеческие качества, потому что все испытывают информационную нагрузку», — констатировал он. Также Греф добавил, что на первое место выходить проблема личностной адаптации в цифровую среду.

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Источник: Лента.Ру

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