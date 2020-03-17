Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанк Герман Греф заявил, что драматических и значительных последствий для его банка и клиентов не будет. Об этом сообщает во вторник, 17 марта, «РИА Новости».

Греф отметил, что Сбербанк рассматривает три сценария развития кризиса из-за коронавируса, но каждый из них финансово-кредитное учреждение пройдет спокойно.

«Честно говоря, я бы не хотел делиться жуткими прогнозами. Кризис оказался значительно более глубоким, чем изначально его представляли, но правительства всех стран активно включились в борьбу с кризисом. Мы посчитали три совсем стрессовых сценария, и во всех трех сценариях я вижу, что для нас — для Сбербанка и для наших клиентов — каких-то драматических последствий нет», — сказал Греф.

Он отметил, что в целом руководство Сбербанка настроено оптимистично и, по его мнению, паническая волна должна закончиться в ближайшие недели.

«Видим, в каких отраслях будут проблемы: конечно же, это нефтянка, конечно же, это перевозки, конечно же, это туристическая индустрия, но, тем не менее, совместными усилиями — правительство озвучило целый ряд мер — мы сможем преодолеть эту ситуацию, и к осени выровнять», — подчеркнул Греф.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ лучше, чем в мире.

В правительстве РФ и Центробанке распорядились ввести пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. Предполагается работа по трем направлениям: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости экономики, поддержка населения и региональных бюджетов.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к резкому снижению уровня мировой экономики. Цены на нефть упали до $30,48 за баррель. ФРС США снизила ставку до 0–0,25%.Некоторые эксперты считают, что возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

Источник: Газета Известия