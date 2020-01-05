Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Греция и Северная Македония начали получать газ из России по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил глава болгарской компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

Поставки для Болгарии, Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку — компрессорную станцию «Странджа 2», расположенную на границе Болгарии и Турции, сказал Малинов в эфире радио BNR 5 января.

По состоянию на 1 января мощности Трансбалканского газопровода, который использовался до «Турецкого потока», не задействованы. При необходимости Болгария готова их применить, отметил он.

С нового года стартовала подача газа по «Турецкому потоку» в Болгарию. Выгода от проекта оценивается в примерно в $46,5 млн ежегодно. Кроме того, ожидается экономия $2,6 млн за счет более низких тарифов.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м в год.

Источник: Газета Известия