Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

5 января 2020     11
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Греция и Северная Македония начали получать газ из России по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил глава болгарской компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

Поставки для Болгарии, Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку — компрессорную станцию «Странджа 2», расположенную на границе Болгарии и Турции, сказал Малинов в эфире радио BNR 5 января.

По состоянию на 1 января мощности Трансбалканского газопровода, который использовался до «Турецкого потока», не задействованы. При необходимости Болгария готова их применить, отметил он.

С нового года стартовала подача газа по «Турецкому потоку» в Болгарию. Выгода от проекта оценивается в примерно в $46,5 млн ежегодно. Кроме того, ожидается экономия $2,6 млн за счет более низких тарифов.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м в год.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из государства
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из государства

17:44 Парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством»* и за вывод иностранных войск. Об …


Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Греция и Северная Македония начали получать газ из России по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил глава болгарской компании «Булгартрансгаз» …


Названа сборная 21-го тура АПЛ
Названа сборная 21-го тура АПЛ

Определена сборная 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили …


В севастопольских дворах в январе распустились подснежники
В севастопольских дворах в январе распустились подснежники

В первую очередь – на Корабельной стороне. А вот в центре подснежников нет, почему – неизвестно. В Севастополе сейчас установилась …


В Пензе 146 домов попали в зону ограничения подачи тепла
В Пензе 146 домов попали в зону ограничения подачи тепла

В Пензе жители 146 домов оказались в зоне ограничения теплоснабжения из-за порыва на теплосетях в воскресенье, 5 января. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты