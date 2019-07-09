Гроза c сильным ветром надвигаются на Москву

Дождь с грозой и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайший час, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС во вторник. 9 июля.

Так, по прогнозам синоптиков из Росгидромета, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Такая погода сохранится вплоть до 21 часа этого же дня, отмечает «Интерфакс».

В связи с грозой МЧС напоминает об ухудшении видимости на дороге и рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам следует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, также не стоит укрываться под деревьями.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что во второй половине июля жителей европейской части России ждет потепление.

Источник: Газета Известия