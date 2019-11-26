Грузинская оппозиция заявила о достижении своей цели

26 ноября 2019     15
Грузинская оппозиция заявила о достижении своей цели

Проведение пленарного заседания парламента под усиленными нарядами полиции и при максимальных мерах безопасности для депутатов означает, что протестное движение добилось своей цели. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» и один из организаторов митинга Георгий Вашадзе.

«С обоих сторон парламента дорога перекрыта, стоят робокопы (спецназ — Ред.). «Грузинская мечта» (правящая партия — Ред.) лишь такой ценой может проводить сессию в парламенте. Именно это и было нашей целью. Мы хотели показать всей Грузии и всему миру, что власть находится в крайне тяжелом положении», — цитирует его телекомпания «Рустави-2».

Накануне, 25 ноября, грузинские оппозиционные партии начали пикетировать здание парламента с целью блокировать заседание парламента на следующий день. Также в этот день участники акции протеста устроили пикет возле ресторана, в который отправилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Протестные акции в Тбилиси начались в середине ноября. Для разгона демонстрантов спецназу пришлось применить силу — слезоточивый газ, водометы и дубинки, а также самостоятельно разбирать палатки митингующих. В результате им удалось оттеснить оппозиционеров от здания парламента. Несколько человек были задержаны за неповиновение правоохранителям и хулиганство.

14 ноября парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе с нулевым избирательным барьером, по которой планировалось проводить депутатские выборы в 2020 году. Против документа выступило большинство мажоритарных депутатов от правящей партии «Грузинская мечта», которая и разрабатывала законопроект, а ряд депутатов и вовсе вышли из партии.

Этим фактом возмутилась оппозиция, так как проведение выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников протестов, разгоревшихся в Грузии в июне после сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Источник: Газета Известия

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