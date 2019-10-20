Грузинские актеры встретили коллег из Москвы листовками «Россия — оккупант»

20 октября 2019     18
Грузинские актеры встретили коллег из Москвы листовками «Россия — оккупант»

Гастроли московского театра «У Никитских ворот» в Грузии спровоцировали антироссийские протесты. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Два актера «Театра имени Месхишвили» в Кутаиси, где выступят артисты из Москвы, раздавали зрителям листовки с надписью «Россия — оккупант» и расклеивали соответствующие стикеры. Около здания собралась толпа протестующих, выкрикивавших антироссийские лозунги.

«Недопустимо, что сегодня в Атоци российская оккупация страны продолжается. Мы осуждаем это, и в свете этого выступаем против гастролей Московского театра», — сказала одна из участниц акции, актриса Инга Какиашвили.

Атоци — село на границе с Южной Осетией, которую Тбилиси отказывается признать независимым государством и считает своей территорией, оккупированной Россией после военного конфликта 2008 года. 19 октября МИД Грузии выразил протест Москве в связи с тем, что в районе села возобновилось строительство пограничных заградительных сооружений. Тбилиси назвал это «преднамеренной провокацией».

Напряженность на осетино-грузинской границе усилилась в сентябре, когда Цхинвал закрыл границу из-за нежелания грузинской стороны убрать новый блокпост, установленный на территории Южной Осетии.

Источник: Лента.Ру

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