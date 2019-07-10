Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву. Об этом 9 июля сообщила лидер партии Ирма Инашвили.

«Альянс патриотов» — единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за начало диалога с Москвой.

25 июня депутаты должны были посетить форум «Развитие парламентаризма» в Москве, однако из-за обострения отношений двух стран отказались от поездки.

«Не скрою, эти дни были очень напряженными. Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву», — написали Инашвили в Facebook.

Она напомнила, что Грузия и Россия позитивно выстраивали отношения и уже имели договоренности об отмене виз, однако «провокаторы оттолкнули страну назад».

Инашвили пообещала найти выход из сложившейся ситуации и отметила, что визит в Москву пойдет Грузии только на пользу.

Кроме того, она поддержала решение президента РФ Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси за антироссийские выпады, и назвала такой шаг достойным и своевременным.

Отношения РФ и Грузии ухудшились с 20 июня. Тогда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Недовольные случившимся некоторые политические партии и их сторонники вышли на митинги. Начались беспорядки и нападения на отель российской делегации, российских журналистов и туристов.

В ходе акций звучали антироссийские лозунги. Позже ведущий телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил в эфире президента РФ Владимира Путина.

Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.

Источник: Газета Известия