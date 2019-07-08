Грузинский телеканал «Рустави 2» прекратил вещание из-за брани в адрес Путина

Грузинский телеканал «Рустави 2», в эфире которого прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина, приостановил свое вещание. Об этом заявил генеральный директор Ника Гварамия, сообщение опубликовано на сайте канала.

Гварамия рассказал, что сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, которые вышли на митинг у здания компании. Он призвал министерство внутренних дел Грузии защитить журналистов. Телеканал будет готов возобновить вещание после того, как репортерам будет обеспечена безопасность.

Источник: Лента.Ру