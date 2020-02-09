Грузинское блюдо с чесноком стало популярным в Японии

В Японии набирает популярность грузинское блюдо чкмерули, содержащее чеснок. Об этом сообщает Yahoo News Japan.

В конце декабря 2019 года чкмерули начал подавать японский ресторан «Мацуя», который решил добавить необычное блюдо в состав согревающей плошки с бульоном в рамках сезонного меню «Путеводитель по миру Мацуя».

По словам представителей ресторана, блюдо вызвало колоссальный спрос, а 14 января 2020 года чкмерули официально включили в меню ресторанов по всей стране.

Однако японцев смутил сильный запах, исходящий от чеснока. В социальных сетях разгорелась полемика и люди стали искать способы борьбы с чесночным ароматом.

Сайт Lidea японского производителя бытовой химии и товаров повседневного спроса компании Lion, посвятил статью о механизмах появления запахов и способах избавления от них, подготовленная специалистами по гигиене полости рта, которая частично посвящена борьбе с чесночным запахом. Одним из советов была рекомендация отказаться от употребления продукта за 16 часов до важного мероприятия или встречи.

23 января 2020 года на сайте новостного издания Times Now вышла статья, в которой говорилось о том, что чеснок способен затормозить распад коллагена в организме, тем самым помогая коже бороться со старением.

Источник: Газета Известия