Грузия раскритиковала возвращение России в ПАСЕ

26 июня 2019     25
Грузия раскритиковала возвращение России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал в Twitter восстановление прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Залкалиани назвал принятое решение печальным. Он заявил, что Грузия будет последовательно придерживаться своей позиции и не поддержит участие России в заседаниях ПАСЕ.

25 июня стало известно, что депутат от Грузии Нино Гогадзе обжаловала восстановление прав российской делегации в Совете Европы. Поводом она назвала «оккупацию Россией территорий Украины и Грузии, этнические чистки в Крыму, отсутствие сотрудничества Москвы с мониторинговыми органами ПАСЕ». Ее поддержали около 50 депутатов из Украины, Грузии, Великобритании и других стран. Отдельную жалобу подал и глава украинской делегации Владимир Арьев.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила ее поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. После принятия этого решения украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

Источник: Лента.Ру

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