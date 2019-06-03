Грустный Человек-паук из Иркутска попал на видео

Жители Иркутска сняли на видео мужчину в костюме Человека-паука, который сидел на крыше одного из многоквартирных домов с грустным видом. Увидев интерес к своей персоне, герой ролика начал прыгать по крышам и махать руками так, будто из них сейчас появится паутина.

Видео было опубликовано в одном из пабликов в соцсети «Вконтакте». Как отмечает телеканал РЕН ТВ, пользователи Сети отреагировали на новость множеством комментариев.

«Ну все, город может спать спокойно», — писали в комментариях.

Многие призвали автора ролика не отходить далеко от окна и подождать, когда появятся другие герои Marvel.

«А будет видео, где за ним гонится человек-тапок?» — шутили в Сети.

В июле 2018 года мужчинк в костюме Человека-паука заметили в Калининграде. Он отбирал у местных курильщиков сигареты.

Человек-паук — герой комиксов из вселенной Marvel. Настоящее имя — Питер Паркер, суперспособности получил после укуса паука-мутанта. Впервые появился в 1962 году. Также стал главным и второстепенным героем нескольких фильмов. В 2010 году на Бродвее состоялась премьера мюзикла о Человеке-пауке.

Источник: Газета Известия