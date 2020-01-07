Гуайдо ворвался в здание парламента Венесуэлы и выступил с главной трибуны

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо и его последователи прорвались к зданию Национальной ассамблеи через оцепление правоохранителей, чтобы выступить на первом заседании законодательного органа с новым составом президиума. Об этом сообщает телеканал VPI.

«Не военные решают, кто является депутатом, а народ Венесуэлы», — обратился к присутствующим Гуайдо с главной трибуны.

Ранее сообщалось, что Гуайдо не пускали в здание заксобрания.

5 января часть депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы провозгласила лидера оппозиции Хуана Гуайдо председателем парламента. Кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167.

Ранее депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Оппозиция отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума.

Мадуро назвал назначение законным. Срок полномочий нового руководства Национальной ассамблеи составит два года — на парламентский период 2020–2021 годов.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. 23 января 2019 года на фоне продолжительных протестных акций Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали США, Канада, Бразилия и ряд других государств.

Поддержку действующей власти выразили Россия, Куба и еще несколько стран. В результате Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и обвинил американские власти в попытке организовать госпереворот в Венесуэле.

Источник: Газета Известия