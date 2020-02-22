Гуайдо захотел привлечь РФ к «восстановлению демократии» в Венесуэле

22 февраля 2020     9
Гуайдо захотел привлечь РФ к «восстановлению демократии» в Венесуэле

Сторонники лидера венесуэльской оппозиции намерены привлечь Россию и Китай к «восстановлению демократии» в стране. Об этом самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал на своей официальной странице в Twitter.

«Мы намерены создать международные комиссии с участием всех, чтобы усилить давление и повлиять на такие страны, как Россия и Китай, которые могут облегчить восстановление демократии в Венесуэле», — передает его слова 22 февраля «Газета.ру».

В то же время, как отмечает RT, Хуан Гуайдо сделал заявление о том, что рассчитывает на поддержку российской нефтяной компании «Роснефть» в помощи по освобождению Боливарианской Республики от действующего правительства.

14 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал журналистам о скором заключении лидера оппозиции в тюрьму за совершенные против страны преступления. За день до этого стало известно об аресте дяди Гуайдо за попытку провести взрывчатые вещества.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. 23 января 2019 года на фоне продолжительных протестных акций Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Еще ряд государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали законного президента Николаса Мадуро.

Источник: Газета Известия

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