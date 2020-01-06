Гуайдо расхотел быть главой Национальной ассамблеи Венесуэлы

6 января 2020     36
Гуайдо расхотел быть главой Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что покидает партию «Народная воля», объяснив это необходимостью сосредоточиться на исполнении обязанностей временного главы государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я попросил мою партию освободить меня от партийных обязанностей», — написал политик. Он также рассказал, что депутаты оппозиционной партии соберутся во вторник, 7 января, «как и положено».

Гуайдо расхотел возглавлять Национальную ассамблею Венесуэлы после того, как был снят с этого поста в воскресенье, 5 января. На это место избрали депутата Луиса Парру, который поддерживает законного президента Николаса Мадуро. Однако лидер оппозиции вернулся на свою должность после поддержки его кандидатуры 100 парламентариев из 167.

В январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его кандидатуру признали США и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия оппозиционера незаконными и заявил о попытке государственного переворота. В его поддержку высказались Россия и ряд других стран.

Источник: Лента.Ру

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