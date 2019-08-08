Губернатор заявил о нормальном уровне радиации после ЧП на полигоне под Архангельском

8 августа 2019     20
Губернатор заявил о нормальном уровне радиации после ЧП на полигоне под Архангельском

Превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области не зафиксировано, сообщил глава региона Игорь Орлов в четверг, 8 августа.

«Замеры параметров окружающей среды подтверждают фоновый режим. Никаких отклонений нет», — приводит его слова «Интерфакс».

Орлов уточнил, что это такие показания подтверждены всеми службами и системами контроля.

По словам главы области, раненые в результате ЧП получают всю необходимую помощь. Вместе с тем он не стал комментировать произошедшее, указав, что это прерогатива Минобороны.

По информации Минобороны, ранее в этот же день на полигоне недалеко от села Ненокса произошел взрыв при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. В результате пострадали шесть человек и скончались двое.

В тот же день датчики АСКРО (Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона, сообщили в городской администрации. Отмечалось, что он быстро нормализовался.

Источник: Газета Известия

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