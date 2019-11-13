Дальний Восток защитят Су-34 с ракетами-убийцами

13 ноября 2019     23
Дальний Восток защитят Су-34 с ракетами-убийцами

Дальневосточный военный округ укрепили уникальными ракетами Х-35У, которые получили на вооружение бомбардировщики Су-34. Новые ракеты могут незамеченно преодолеть системы ПВО и потопить любой корабль противника, включая авианосцы.

Как рассказали в Минобороны, противокорабельными ракетами (ПКР) Х-35У этой осенью оснастили самолеты 277-го бомбардировочного авиаполка, которые базируются на аэродроме Хурба.

По мнению экспертов, ракеты повысят боевые возможности российских ВМФ и ВКС во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Су-34 теперь сможет гораздо эффективнее действовать по морским целям. Появление в его арсенале ПКР даст возможность поражать корабли и подводные лодки вероятного противника, а также поддерживать свой флот. Причем вдали от российских берегов», — указал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Кроме того, ракеты уже проверили в действии в Сирии. По сравнению с предшественниками у Х-35У вдвое выше дальность полета – до 260 км. Также «тридцать пятые» могут поражать не только морские, но и наземные цели, даже малые.

Полк «Сухих» способен одновременно выпустить почти сотню таких ракет и уничтожить вражескую инфраструктуру.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сухой» над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами

Источник: Газета Известия

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