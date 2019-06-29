Дальнобойщиков лишат машин и водительских прав за перевес

Водителям большегрузных автомобилей будет грозить лишение прав и конфискация транспортного средства за превышение допустимой массы, сообщил 29 июня министр транспорта России Евгений Дитрих.

Решение о соответствующих мерах за перевес, приводящий к порче дорожного покрытия, было принято на заседании Госсовета, посвященному развитию дорог.

«Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — сказал Дитрих в эфире телеканала «Россия-1».

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» 13 июня попросила власти рассмотреть возможность наказания за порчу инфраструктуры недобросовестными водителями грузового транспорта.

Ранее в организации уже отмечали, что, допуская перегруз в 2–3 раза больше нормы, такие водители и транспортные компании «из-за своей жадности» не только портят дороги, но и сокращают объем работ для своих коллег, а также снижают налоговые поступления в бюджет.

При этом водители легковых машин и автобусов выразили уверенность, что перегруженные фуры являются серьезной опасностью на дорогах.

Источник: Газета Известия