Данные более миллиарда пользователей соцсетей в мире утекли в Сеть

Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей. Об этом сообщило издание Wired.

По его словам, файл хранился в облачном сервисе Google Cloud. Он не смог узнать, кто именно загрузил его. При этом в самой базе данный не было важной информации вроде паролей, номеров банковских карт или кодов безопасности.

Тройя рассказал, что там была собрана информация из профилей пользователей Twitter, Facebook, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github.

В результате в интернете остались их домашние и сотовые телефоны (около 50 млн номеров), записи из истории трудоустройства и адреса электронной почты. Названия файлов указывают на то, что большая часть информации принадлежала американской компании People Data Labs.

При этом основатель компании отметил, что они не пользуются сервисом, на котором была найдена база данных. Тройя сомневается в том, что сервис взломали и считает, что данные было бы проще купить у People Data Labs.

В сентябре в интернете нашли базу данных с 419 млн телефонных номеров пользователей социальной сети Facebook. В компании заявили, что данные могли быть собраны при помощи функции поиска в соцсети других людей по номерам телефонов.

Источник: Газета Известия