Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились

В ходе проверки анонимного сообщения о минировании многоквартирного дома в Кривом Роге, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, наличие взрывного устройства не подтвердилось. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе городской полиции.

Из-за анонимного звонка были эвакуированы около 2 тыс. жителей дома, а также посетители торговых центров, железнодорожного вокзала и детских садов, о минировании которых также сообщалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, пишет ТАСС.

8 июля сообщалось, что неизвестные пригрозили заминировать украинскую телерадиокомпанию «Первый городской» и потребовали от властей Украины остановить военные учения с НАТО Sea Breeze 2019.

Источник: Газета Известия