Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились

12 июля 2019     17
Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились

В ходе проверки анонимного сообщения о минировании многоквартирного дома в Кривом Роге, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, наличие взрывного устройства не подтвердилось. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе городской полиции.

Из-за анонимного звонка были эвакуированы около 2 тыс. жителей дома, а также посетители торговых центров, железнодорожного вокзала и детских садов, о минировании которых также сообщалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, пишет ТАСС.

8 июля сообщалось, что неизвестные пригрозили заминировать украинскую телерадиокомпанию «Первый городской» и потребовали от властей Украины остановить военные учения с НАТО Sea Breeze 2019.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям
В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев прокомментировал решение ЦИК Украины отказать в регистрации российским наблюдателям на выборах в Верховную раду. РИА …


Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились
Данные о минировании дома родителей Зеленского не подтвердились

В ходе проверки анонимного сообщения о минировании многоквартирного дома в Кривом Роге, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, наличие …


Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка
Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка

Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал …


Россельхоз будет следить за содержанием животных в цирках и зоопарках
Россельхоз будет следить за содержанием животных в цирках и зоопарках

Россельхознадзор возьмет на себя контроль за содержанием животных в цирках, зоопарках и океанариумах. Соответствующее постановление в пятницу, 12 июля, подписал …


Врио губернатора Севастополя рассказал о своих планах
Врио губернатора Севастополя рассказал о своих планах

 



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты