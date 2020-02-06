Данные 1,2 миллионов взявших микрозаймы россиян выставили на продажу

6 февраля 2020     13
Данные 1,2 миллионов взявших микрозаймы россиян выставили на продажу

Данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу на одном из специализированных сайтов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В базе содержатся персональные данные более 1,2 миллионов россиян, взявших микрозаймы в организации, входящей в первую десятку на рынке. В открытом доступе опубликованы записи о примерно 800 человек. Они содержат Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные.

Большинство из ответивших на звонки журналистов заявили, что брали займы в компании «Быстроденьги». Некоторые обращались в организации «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Еще часть находящихся в базе ответила, что никогда не были клиентами МФО. Некоторые номера телефонов в базе оказались неактуальны.

Источник: Лента.Ру

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