Данные 1,2 миллионов взявших микрозаймы россиян выставили на продажу

Данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу на одном из специализированных сайтов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В базе содержатся персональные данные более 1,2 миллионов россиян, взявших микрозаймы в организации, входящей в первую десятку на рынке. В открытом доступе опубликованы записи о примерно 800 человек. Они содержат Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные.

Большинство из ответивших на звонки журналистов заявили, что брали займы в компании «Быстроденьги». Некоторые обращались в организации «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад». Еще часть находящихся в базе ответила, что никогда не были клиентами МФО. Некоторые номера телефонов в базе оказались неактуальны.

Источник: Лента.Ру