Два автомобиля загорелись в тоннеле в Москве

27 февраля 2020     18
Два автомобиля загорелись в тоннеле в Москве

В тоннеле, расположенном неподалеку от Чертановского проезда, на юге Москвы столкнулись два автомобиля, сообщает РЕН ТВ. В результате один из них загорелся, вскоре пламя перекинулось на вторую машину. Одного из водителей от сильного удара выбросило из салона.

По предварительным данным пострадали три человека. По информации канала, среди пострадавших есть дети.

На месте работают правоохранители и экстренные службы. Движение в тоннеле было перекрыто, пожар потушен. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что машина совершила наезда на препятствие.

Накануне на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Супруга Бута оценила возможность его перевода из спецблока тюрьмы в США
Супруга Бута оценила возможность его перевода из спецблока тюрьмы в США

01:24 Жена осуждённого в США россиянина Виктора Бута Алла сообщила, что «надежды на скорый перевод Виктора из спецблока тюрьмы Мэрион …


Новичок ФК «Сочи» Рами признался, что не видел ни одного матча РПЛ
Новичок ФК «Сочи» Рами признался, что не видел ни одного матча РПЛ

01:26 Чемпион мира-2018, французский футболист ФК «Сочи» Адиль Рами признался, что не видел матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). globallookpress.com «Почти ничего …


Работу российского спецназа в реальных условиях показали на видео
Работу российского спецназа в реальных условиях показали на видео

Минобороны показало видео, на котором запечатлена работа российского спецназа в реальных условиях. Кадры опубликованы РИА Новости. Обстоятельства, при которых показанные …


«Манчестер Сити» вырвал победу у «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Британский «Манчестер Сити» на выезде обыграл испанский …


На Украине раскрыли план по перехвату Крыма у России
На Украине раскрыли план по перехвату Крыма у России

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба раскрыл план для возвращения Крыма под контроль Украины. Его детали он сообщил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты