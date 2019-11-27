Два десятка новых муниципальных парковок появились в Казани

В Казани появились 20 новых муниципальных парковок общей вместимостью 900 машиномест. До 9 декабря объекты будут работать в тестовом режиме бесплатно.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на территории парковок установили паркоматы, дорожные знаки и информационные щиты. С 9 декабря контроль за оплатой начнет осуществляться автоматически, пишет ИА «Татар-информ».

Стоимость одного часа парковки составляет 30 и 50 рублей. Оплату необходимо производить заранее при помощи мобильного приложения, паркомата или смс на номер 3116.

На сегодняшний день в Казани насчитывается 156 муниципальных парковок. С 9 вечера до 7 утра ежедневно, а также по воскресеньям и праздникам размещение на них бесплатное.

13 ноября сообщалось, что чаще всего при оплате парковок в октябре автомобилисты ошибались в указании госномера автомобиля или парковочной зоны. Об этом свидетельствуют данные «Московского паркинга».

Источник: Газета Известия