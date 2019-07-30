Два новых дела возбудили против участников беспорядков 27 июля в Москве

30 июля 2019     18
Два новых дела возбудили против участников беспорядков 27 июля в Москве

Два новых уголовных дела возбудили против участников несанкционированного митинга в Москве 27 июля за нападения на сотрудников Росгвардии, сообщает РЕН ТВ.

Речь идет об инцидентах, в ходе которых пострадали двое росгвардейцев, оба дела возбуждены статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным телеканала, в районе дома № 17 на Тверской улице сотруднику Росгвардии распылили в лицо слезоточивый газ. Позже на том же месте в голову другому росгвардейцу бросили обломком гранита.

Сейчас оперативники отсматривают видеозаписи, чтобы установить личности нападавших. Всем им грозит до 5 лет лишения свободы.

Еще по трем случаям нападения на силовиков проводятся проверки.

В понедельник сообщалось о возбуждении первого уголовного дела в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля. Фигурант дела кинул в бойца ОМОНа мусорный бак.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Один из участников митинга, бросивший мусорный бак в бойцов ОМОНа, стал фигурантом уголовного дела.

Источник: Газета Известия

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