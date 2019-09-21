Два офицера Росгвардии покончили с собой

21 сентября 2019     17
Два офицера Росгвардии покончили с собой

Двое сотрудников Росгвардии совершили самоубийство. Инциденты произошли накануне, 20 сентября, в Вологодской и Ивановской областях, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

По данным канала, покончивший с собой росгвардеец в Вологодской области занимал должность руководителя отдела вневедомственной охраны. Отмечается, что он совершил суицид «во время проверки вышестоящим подразделением».

Также известно, что в Ивановской области покончил с собой начальник штаба. Коллеги силовика рассказали, что последние несколько дней он ходил подавленный и трижды пытался уйти на пенсию, «но его отговаривали и принудительно назначали на разные должности».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«ИнтерСтрой»: «Живи красиво у себя дома, в Крыму»
«ИнтерСтрой»: «Живи красиво у себя дома, в Крыму»

Небольшой уютный курортный город Алушта способен принести большое счастье. Он покоряет разум и сердце с первых моментов пребывания. Уникальный климат, …


В Севастополе разжигают конфликт «примирением» в Гражданской войне
В Севастополе разжигают конфликт «примирением» в Гражданской войне

Церемонию открытия закладного камня на месте планируемого памятника «примирения» между «красными» и «белыми» в Гражданской войне провели первые лица Севастополя …


12 кораблей и 3 тысячи военнослужащих стали участниками учений Крыму
12 кораблей и 3 тысячи военнослужащих стали участниками учений Крыму

Морпехи Черноморского флота под прикрытием армейской авиации Южного военного округа высадились на берег с большого десантного корабля «Орск». Им пришлось …


На двух пляжах Крыма обнаружены бомбы времен Великой Отечественной
На двух пляжах Крыма обнаружены бомбы времен Великой Отечественной

В акватории Черного и Азовского морей сотрудники МЧС обезвредили авиабомбы времен Великой Отечественной войны. В Азовском море в бухте Булганак недалеко от берега …


Пятикратный чемпион НБА: Мадонна обещала мне $20 млн, если я помогу ей забеременеть
Пятикратный чемпион НБА: Мадонна обещала мне $20 млн, если я помогу ей забеременеть

12:45 Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман, который в середине 1990-х годов состоял в отношениях с певицей Мадонной, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты