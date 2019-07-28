Два питбуля загрызли 29 кошек

28 июля 2019     17
Два питбуля загрызли 29 кошек

В одном из приютов американского города Дотан, штат Алабама, два питбуля сбежали из клетки и убили 29 кошек. Об этом сообщает WTVY.

По словам директора приюта Билла Бэнкса, собакам удалось вырваться из загона из-за устаревшего оборудования. Он уточнил, что животные сильно толкнули оцинкованный прут, который был прикреплен к забору, и выбили его. После этого они набросились на кошек.

Приют давно устарел и нуждается в модернизации, заявила комиссар города Бет Кенвард. Она считает, что власти Дотана должны были давно позаботиться о модернизации объекта.

«Я думаю, все мы понимаем, что время пришло. Что бы мы ни делали, это теперь будет милый приют», — заявил мэр Марк Салиба, отметив, что округу Хьюстон следует разделить расходы на модернизацию приюта.

Уточняется, что агрессивные питбули прибыли в приют недавно. Пока администрация учреждения не приняла решение об их дальнейшей судьбе.

В декабре 2018 года сообщалось об австралийке, которая встретила Рождество с вернувшейся домой спустя 14 лет после пропажи кошкой. Все это время питомец жил в другом доме, всего за несколько кварталов от хозяйки. Кошку подобрал старый мужчина, решивший, что у нее нет дома. Только после смерти нового хозяина его родственники отнесли животное в приют. Ветеринары просканировали чип Рози и узнали, кто первоначально являлся владельцем животного.

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Источник: Лента.Ру

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